川普太阳能板关税 专家：或许是东南亚能源转型契机

afp_tickers

4 分钟

（法新社曼谷4日电） 美国计划对东南亚太阳能板徵收最高达3521%的关税，多位专家表示，这个区域能源转型长久以来停滞不前，川普这一步或许反而成了加速的契机。

美国4月宣布，计划对柬埔寨、越南、泰国和马来西亚的太阳能板课徵重税。

若在下个月做出最终决定，这将叠加在川普政府现有的关税基础之上，包括对大多数国家徵收的全面性10%关税，以及对中国制产品徵收的145%关税。

对美国市场来说，「税上加税」的后果可能非常严峻。中国生产全球80%的太阳能板，且控制了制造过程各个阶段的80%。

智库「能源转型研究院」（Energy Shift Institute）常务董事阿德希古纳（Putra Adhiguna）说，这些新关税「将特别导致太阳能产品出口美国，在商业上变得不可能」。

2024年期间，东南亚占美国太阳能板进口量的近80%。

尽管美国近年来在太阳能产业的投资有所提升，但市场仍重度仰赖进口零件。

对中国制造商来说，他们原本就对已饱和的国内市场大伤脑筋，这一系列新关税恐怕会是非常坏的消息。

美国商务部提出的东南亚太阳能板关税幅度，从对马来西亚部分产品的约40%到柬埔寨的3521%不等。

然而，新加坡谘询公司Asia Research & Engagement常务董事马卡隆（Ben McCarron）解释说，对东南亚来说，这场困境或许也有一线希望。他说：「关税和贸易战有可能会加速东南亚的能源转型。」

中国将在出口商带动下，在区域市场「加倍努力」推动相关政策和执行计画，让整个地区快速采用绿色能源。

分析家长久以来一直警告，东南亚各国在能源转型、摆脱煤炭等导致全球暖化的化石燃料方面，进展过于缓慢。

例如，马来西亚去年80%以上的发电量都来自化石燃料。

马来西亚虽致力将再生能源在总发电量的比率于2030年提高至24%，但这个目标却因与全球气候目标脱节而受到批评。

Ember高级能源分析师杨木易（Muyi Yang）解释说，这套关税制度对这个区域来说意味着双重机会。

脱离美国市场后，反而可以聚焦于本地能源转型，加速当地绿色能源的使用，并推动一个新市场「来当作抵抗外部波动的自然避险」措施。

尽管如此，鉴于美国市场的规模、并考虑到东南亚的再生能源相对只达萌芽阶段，取代美国市场并非易事。

杨木易说：「成功与否，取决于能否把这种以出口为导向的动能，转化为一场本土清洁科技的革命。」