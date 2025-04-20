川普威胁引发选举热情 加拿大提前投票率高

afp_tickers

2 分钟

（法新社蒙特娄19日电） 加拿大在与美国关系紧绷的阴影下昨天展开联邦大选提前投票作业，选务当局今天表示第1天看到大批选民现身投票，是「选举热情」的迹象。

加拿大选举局（Elections Canada）提供给法新社的数据显示，提前投票首日有超过200万选民参与，较2021年上升36%。

今年大选的提前投票作业昨天开跑，21日晚间落幕。正式投票日则是在4月28日。

昨天几个大城市的投票站外都出现长长排队人龙，地方监票员告诉法新社说，有些人等了2小时才投到票。

60岁选民福尼耶（Josee Fournier）今天在蒙特娄的投票站外说，鉴于「与美国发生的事情」，今年的选举「很特别」。她说，考虑到美加关系紧张的严重性，她直到最后一刻才决定好要投给谁。

美国总统川普1月重返白宫以来，除了扬言要对加拿大实施关税，也一再试图破坏加国主权。

这股来自境外的威胁感，促使许多加拿大选民参与投票，欲选出一位他们心目中最能对抗川普的政党领袖，也就是未来的总理。

最近民调显示，现任总理卡尼（Mark Carney）率领的自由党（Liberal）以约44%支持度领先，博励治（Pierre Poilievre）的反对派保守党（Conservative）以约38%居次。