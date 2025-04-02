川普对等关税在即 法国：欧盟4月底前公布应对措施

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎2日电） 美国总统川普预计今天稍晚宣布新的「对等关税」措施。法国政府发言人在内阁会议后表示，欧洲联盟（EU）将在「4月底之前」公布应对措施。

法国政府发言人普里马（Sophie Primas）说，欧盟「将采取2项回应。首先是回应已宣布的钢铝关税，时间点将在4月中。」

「接着将会针对各产业进行详尽研究，并在4月底之前以协调一致且强而有力的方式做出最终回应。」

普里马表示，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天下午将和欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）通话。

美国总统川普预定在美东时间今天下午4时（台湾时间3日凌晨4时）公布最新的全面性「解放日」（Liberation Day）关税。

针对法国政府的说法，负责欧盟贸易政策的欧盟执委会则婉拒予以证实。

欧盟执委会贸易领域发言人吉尔（Olof Gill）今天在布鲁塞尔告诉媒体：「关于贸易政策方面，法国无法代表欧盟发言。我们才可以。」

范德赖恩的发言人证实，她正联络欧盟各国领袖。

欧盟执委会发言人宾荷（Paula Pinho）说：「主席正就这项重要议题与欧盟各国领导人保持联系，以确保我们能根据各国领导人的意见做出协调一致的回应。」