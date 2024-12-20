川普将重返白宫 泽伦斯基：美国与欧洲须联手确保和平

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（法新社布鲁塞尔19日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天与欧盟各国领袖齐聚一堂，举行美国总统当选人川普上任前的最后一场高峰会，他说他需要欧洲与美国一同确保持久的和平。

川普下个月将重返白宫，他已承诺将迅速终结俄罗斯和乌克兰战争。北大西洋公约组织（NATO）表示，自俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2022年挥军入侵乌克兰以来，这场战事已造成超过100万人死伤。

关于俄乌战争的话题日渐转向欧洲可以如何协助保证达成任何停火协议，并开始对有朝一日可能部署维和部队进行讨论。

虽然目前尚未谈到多少具体细节，但泽伦斯基坚持任何走向确保和平的步骤，都必须涉及美国力量。

他在与欧洲联盟（EU）领袖会谈后说：「我认为欧洲的保证对乌克兰来说还不够。」

泽伦斯基表示，他支持法国总统马克宏（Emmanuel Macron）提出的倡议，也就是可能部署西方军队，但还需要充实细节。

他说：「如果我们谈论一支特遣队，我们必须列出具体细节，像是有多少人，如果遭遇俄罗斯侵略时，他们将有何行动。」

「最主要的是，这不是在编故事，我们需要有效的机制。」

乌克兰与欧洲盟国担忧，川普重返白宫意味着这位喜怒无常的共和党人可能大砍对乌克兰的军援，并迫使泽伦斯基对俄国做出痛苦的让步。

乌克兰的欧盟支持者担忧遭到边缘化，坚称他们想要加强提供支援，让基辅当局在进行任何可能的谈判时处于有利地位。

随着美国政府即将更迭，泽伦斯基似乎软化对有关各方可能推动和谈的立场。

他说，如果乌克兰获得北约坚实安全保证与足够武器，乌方可能会同意依照目前的路线停火，并寻求透过外交途径收复剩余的领土。

泽伦斯基说，欧洲「很难」在没有美国参与下单独支持乌克兰，恳请美欧双方一同合作。

他说：「我想唯有美国与欧洲联手，才能真正阻止蒲亭并挽救乌克兰。」