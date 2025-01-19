川普就职典礼 出席宾客、观礼地点一次看

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（法新社华盛顿18日电） 无论是新当选、连任或是回锅，每4年都会有美国总统在就职日宣誓就职。除连任者进行简单的再次宣誓仪式之外，美国历史悠久的总统就职大典充满了新一届领导人的个人风格。

川普（Donald J. Trump）将于1月20日宣誓就任，成为美国第47位总统（川普也是美国第45位总统）。以下是法新社针对这场盛大典礼所做的简介：

● 宣誓

根据美国宪法，每位新总统的任期必须在1月20日中午开始（如果20日是周日则改为隔天），总统必须宣誓就职。

近年来，总统就职典礼通常在国会大厦西侧草坪上搭建的巨型临时平台上进行。今年，由于天气严寒，就职典礼将在国会大厦圆形大厅（Capitol Rotunda）内举行。

● 宾客

川普邀请了多位科技界领袖参加就职典礼，他们将与新内阁人选等传统嘉宾一同出席。根据美国媒体报导，亿万富翁马斯克（Elon Musk）、亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）、Meta执行长暨脸书（Facebook）创办人祖克柏（Mark Zuckerberg）、社群媒体巨擘TikTok执行长周受资等人都会出席。

即将卸任的总统拜登（Joe Biden）将参加这场典礼，尽管在2020年拜登击败川普时，川普拒绝出席拜登的就职典礼。

所有仍在世的前总统柯林顿（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）均与妻子连袂出席，唯独欧巴马（Barack Obama）单独现身，蜜雪儿．欧巴马（Michelle Obama）将缺席这场盛会。

传统上不会邀请国家元首，但川普已向几位外国领导人发出邀请，包括一些与他有相同右派政治立场的领导人。

极右派义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）将出席，匈牙利总理奥班（Viktor Orban）、阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）和中国国家主席习近平也获邀，但并非所有受邀人都会参加。

● 移师室内

原定会有22万多名持观礼票宾客在国会大厦户外场地参加典礼，但川普昨天宣布因为天气严寒，将就职典礼移至国会大厦圆形大厅，而这个场地仅能容纳约600人。

川普表示，支持者可以从华盛顿的第一资本体育馆（Capital One Arena）观看现场直播，该场馆最多可容纳2万人，他还承诺稍后会前往现场。

● 行政命令

川普表示，他正准备在上任的第一天签署多项行政命令，推翻拜登政府的许多政策。

除了其他承诺，他还矢言启动一项大规模无证移民驱逐计画，并增加石油开采。他也表示，可能会立即开始对2021年攻击国会的支持者进行赦免。

就职典礼一结束，美国官员与日本外相、印度和澳洲的外长预定召开会议；这4个国家之间的非正式战略对话被称为「四方安全对话」（Quad），拜登政府视「四方安全对话」为反制中国影响力的集体力量。

● 音乐

川普2017年首次就职典礼没有明星加持，几乎没有A咖音乐人愿意与他有牵连。如今，川普就职典礼2.0的情况好转。

乡村歌手凯莉安德伍（Carrie Underwood）将在就职典礼上演唱「美哉美国」（America the Beautiful）；另一名演出者是乡村歌手李格林伍德（Lee Greenwood），他的爱国歌曲「天佑美国」（God Bless the USA）是川普造势活动上的必备曲目。

就职典礼的前一天将有一场「胜利集会」，届时将有乡巴佬合唱团（Village People）表演，他们1970年代的歌曲Y.M.C.A.是川普造势活动上的另一固定曲目，另外还会有摇滚小子（Kid Rock）和比利瑞塞洛斯（Billy Ray Cyrus）等表演者登台献艺。