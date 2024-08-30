川普幕僚参观公墓「推」官员 陆军发声明维护

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（法新社华盛顿29日电） 美国共和党总统候选人川普26日拜访国家公墓时，幕僚动手「推」公墓官员，陆军今天发表声明表示官员专业遭到了不当攻击。

这起发生在阿灵顿国家公墓的事件，迅速演变成川普与军方之间罕见的公开争端。川普猛烈抨击并指责总统拜登与副总统贺锦丽（Kamala Harris）在阿富汗撤军时「极为无能」，「杀害」美国士兵。

美国2021年自阿富汗撤军，撤军前的最后几个小时，13名军人在一起爆炸事件丧生。川普26日与部分阵亡士兵的家属，一同前往华盛顿郊外的阿灵顿国家公墓（Arlington National Cemetery）悼念。

川普的竞选团队发布了悼念的照片，其中一张照片显示，川普与家属在1名海军陆战队员的墓前竖起大拇指。

陆军表示公墓禁止进行政治活动，1名公墓官员在试图确保上述规定时，「突然被推到一旁」。

陆军发言人在声明中表示：「这是一起不幸事件，同样不幸的是，（阿灵顿国家公墓）员工以及她的专业遭到了不当攻击。」

川普竞选团队共同经理拉希维塔（Chris LaCivita）称这名员工是「卑鄙的人」。竞选团队发言人史蒂芬．张（Steven Cheung）表示，这名女员工「显然心理健康有问题」。

川普向来批评拜登处理阿富汗撤军的方式，也以此作为11月总统大选的诉求。

不过美国撤军是川普政府与塔利班（Taliban）所签署和平协议的一部分。

川普今天在密西根州举行的一次集会上，为这起公墓事件进行辩护，同时在阿富汗问题上猛烈抨击拜登和他今年的大选竞争对手贺锦丽。

川普对支持者说：「拜登因无能杀死了他们的孩子…贺锦丽因极为无能而杀死了他们的孩子。」 川普又补充说，在撤军时「没有一名将军或无能的官僚遭到解雇」，「然后他们指责我与（阵亡士兵）家属在墓碑前合照？」