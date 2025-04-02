川普并吞阴影下 格陵兰地方选举登场

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（法新社格陵兰首府努克1日电） 在美国总统川普扬言并吞的阴影下，丹麦半自治领土格陵兰今天举行地方选举。专家指出，此次选举将聚焦地方议题。

川普主张，美国需要格陵兰来保障国家安全，并拒绝排除使用武力达成目标的可能性。他3月29日接受美国国家广播公司新闻网（NBC News）访问时表示：「我们将会得到格陵兰。没错，百分之百。」

但格陵兰新任总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）驳斥：「美国不会得到格陵兰。我们不属于任何人。我们决定自己的未来。」

尽管格陵兰近来因川普的言论成为国际关注焦点，这次地方选举仍聚焦于医疗、住房、旅游发展和采矿等地方议题。

投票所于当地时间上午9时开放，预计于晚间8时关闭，选举结果将于明天公布。

研究员拉文－霍加德（Signe Ravn-Hojgaard）表示，今天的选举「并非关于格陵兰的未来，而是关于学校与地方议题」。

目前尚无相关选举民调，但尼尔森领导的中间偏右民主党（Demokraatit）在上个月的全国选举中成为大赢家。

丹麦阿尔堡大学（Aalborg University）北极研究计画（Arctic programme）主任卡丽娜．任（Carina Ren）表示：「民主党是否能延续这波出乎意料的成功，仍值得观察。」