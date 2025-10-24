川普怒取消贸易谈判后 加拿大宣布将撤反关税广告

（法新社华盛顿24日电） 加拿大安大略省当局今天表示，将会撤下一支以美国前总统雷根为主角的反关税广告；这支广告先前已促使现任总统川普废除美加贸易谈判。

川普昨天在他的社群平台「真实社群」（Truth Social）上宣布，他已「终止」与加拿大的所有谈判，原因是他所说的「假」广告活动曲解了同为共和党籍的雷根（Ronald Reagan）。

不到24小时后，安大略省省长福特（Doug Ford）表示，在与加拿大总理卡尼（Mark Carney）讨论过与华府之间急速恶化的争端后，他将暂停播放这支广告。

福特在社群平台X上发文说：「在与卡尼总理谈过后，安大略省将自周一（27日）起暂停在美国的广告活动，以便贸易谈判能够恢复。」

不过福特补充表示，他已告知他的团队，在本周末美国职棒世界大赛的前两场比赛期间继续播出这支广告。在世界大赛中，加拿大球队多伦多蓝鸟将对上洛杉矶道奇。

这支广告使用雷根演说中的引述，他在演说中警告对外国进口商品课徵高关税可能对美国经济造成的部分后果。广告引述雷根的话说：「高关税无可避免地会导致外国报复，并引发激烈的贸易战。」这段引述与雷根总统图书馆网站上的演说文本相符。

川普并未立即对福特撤下广告的决定做出反应。

白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）告诉媒体，川普已表达他的「极度不悦」，预计稍晚会做出回应。