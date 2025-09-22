The Swiss voice in the world since 1935

川普扩大缉毒　美战机多明尼加外海再袭毒品快艇

此内容发布于
2 分钟

（法新社圣多明哥21日电） 多明尼加共和国缉毒局与美国官员今天联合宣布，美国战机最近于多明尼加外海袭击一艘运毒快艇。此一行动显示美军在加勒比海行动再度扩大。

法新社报导，多明尼加国家缉毒管制局（DNCD）局长与美国大使馆发言人于联合记者会中宣布上述行动。

美方发言人表示，这次攻击正是美国总统川普（Donald Trump）19日首次提到的，但当时未说明地点的行动。此前，美国军方已在委内瑞拉外海多次攻击涉嫌运毒的船只。

根据DNCD发言人德佛斯（Carlos Devers）在记者会上说法，美军战机这次攻击目标，是一艘运载1000公斤古柯硷的快艇，当时位置距离多明尼加贝阿塔岛（Beata）80�伞

知情人士透露，这艘快艇很可能原本从委内瑞拉出发。

美国目前已证实，近来在加勒比海发动的3起攻击中，有10多人死亡。

这波行动，美方采取直接攻击、摧毁运毒船只，而不是如以往上船查缉、逮捕船员。

川普19日表示，美军在公海击毁一艘毒品走私快艇，有3人身亡。但川普此次并未提及委内瑞拉。

美军目前已在委内瑞拉外海部署小型舰队，宣称目的在打击毒品走私。（编译：纪锦玲）

