川普扬言祭35%关税 日相石破茂：与美谈判不会轻易妥协

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（法新社东京6日电） 美国总统川普近日扬言要对日本商品祭出高达35%的关税，东京当局防止威胁成真之际，日本首相石破茂今天表示，他与华府谈判时不会「轻易妥协」。

石破茂在日本一档谈话性电视节目中说道：「我们不会轻易妥协，这就是为何需要时间而且很困难。」

川普（Donald Trump）在4月宣布对多数贸易伙伴全面课徵10%进口关税，当时他另外针对日本等数十个经济体公布更高额的关税，随后又暂缓实施，藉此为谈判留余地。

如今暂缓期将于7月9日届满，意味着各国若未能跟华府达成协议，就会开始面临更高额关税。

川普近日指出，将致函日本要求「支付30%或35%，或者任何由我们决定的数字」，并称美日双边贸易关系「不公平」，他还特别敦促日本买更多美国车及美国米。

日本经济再生担当大臣赤泽亮正于7月3日及5日，皆与美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）通电话。

石破茂今天在电视节目中则重申，日本是美国经济的最大投资国，应该获得有别于其他国家的待遇。

在今天另一档电视节目中，石破茂被问到他打算如何处理川普的信函，他回答说，日本「准备应对一切情况」。