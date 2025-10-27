川普抵日本继续亚洲行 称30日可能签TikTok协议、盼会金正恩

（法新社东京27日电） 美国总统川普今天抵达日本，这是他此次亚洲行的第2站。他稍早在专机「空军一号」上称30日可能会签署有关TikTok的最终协议，他也不排除延长亚洲行以会晤北韩领导人金正恩。

根据白宫提供的资讯，川普（Donald Trump）这次亚洲行先后造访马来西亚、日本及韩国，访韩期间除了出席亚太经济合作会议（APEC）相关活动，还将和中国国家主席习近平举行双边会。

空军一号（Air Force One）今天上午10时10分左右离开马来西亚吉隆坡国际机场（Kuala Lumpur International Airport），飞往东京。数十人稍早聚集在东京羽田机场，希望拍摄到空军一号降落的画面。

川普稍早在空军一号上表示，他30日可能会签署有关TikTok的最终协议，当天他预计与习近平会面。

川普也未排除延长亚洲行以会晤金正恩的可能性，称他「很乐意」与金正恩对话。

另外，针对俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）昨天表示，俄国成功测试其核动力巡弋飞弹9M370海燕式飞弹（9M370 Burevestnik，北约代号SSC－X－9 Skyfall），川普今天则以「不适当」来形容普丁宣布试射飞弹。

川普预计今天傍晚与日皇德仁会面，明天将与日本新任首相高市早苗会谈。

川普说，高市早苗是「（已故日本前首相）安倍晋三很棒的盟友和朋友，而安倍晋三也是我的朋友」，「这对日本和美国都有很大的帮助，我认为她会很棒」。

高市上周才刚就任首相，她25日曾与川普通话，高市对川普强调自己是安倍晋三的门生，并称她在电话中赞扬川普促成加萨（Gaza）停火、协助以色列人质获释的外交成果。