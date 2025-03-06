川普拟大砍退伍军人事务部人力 民主党人批背叛军人

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普政府计划自退伍军人事务部裁减超过7万名员工，有民主党人批评此举不仅危险，更彻底背叛退伍军人。

法新社稍早取得的一份退伍军人事务部内部备忘录显示，退伍军人事务部将与马斯克（Elon Musk）领导的「政府效率部」（DOGE）合作，以「找出并消除浪费、减少管理层级与官僚作风、缩小规模并提升工作效率」，将初期目标设定为回到2019年的员工编制。

美国政府雇员联合会（American Federation of Government Employees）主席凯利（Everett Kelley）抨击这项计画说：「这些即将被解雇的员工是爱国的美国人，他们选择在退伍军人事务部工作，是因为他们真心关怀退伍军人及其家眷的福祉。」

凯利还说：「退伍军人事务部多年来一直严重人手不足，导致有需要的退伍军人等待服务时间更长。政府效率部大举裁减资深员工，加上非法解雇数以千计试用期员工，只会让事情变得更糟。」

部分民主党议员也抨击这项裁员计画，包括联邦众议院议员高野（Mark Takano）。高野透过声明表示：「这场刻意削减退伍军人事务部员工的行动…不仅危险，更彻底背叛了退伍军人。」

高野说：「这些削减不仅会影响寻求医疗照护的人，更将在退伍军人事务部各个领域制造混乱。」