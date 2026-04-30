川普拟长期封锁伊朗港口 中东战争最新发展一次看

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（法新社巴黎29日电） 美国与以色列攻打伊朗进入第61天，美国总统川普已指示国安官员准备长期封锁伊朗港口，俄罗斯总统普丁则警告美方切勿恢复攻击。以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●美以动向

根据「华尔街日报」报导，川普已指示国家安全官员，准备对伊朗港口进行长期封锁，以迫使德黑兰当局放弃核计画。

报导指出，川普认为伊朗并非诚心谈判，希望藉此迫使伊朗暂停提炼浓缩铀20年，并在之后接受严格限制。

一名白宫官员表示，川普曾告诉石油业高层，封锁行动可能会再延长数月。

川普在他的社群媒体「真实社群」（Truth Social）平台发文称：「伊朗没办法达成共识。他们不知道如何签署非核协议。他们最好快点放聪明点！」

这则贴文还配上一张自己手持突击步枪、标题写着「不再当好好先生！」的插图。

美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）在国会一场激烈的辩论中，被问及这场60天冲突的成本，他回答目前估计不到250亿美元（约新台币8135亿元）。

不过，他反驳了关于美国关键弹药使用量已达「惊人」程度且可能耗尽储备的担忧，指责批评者是在「向我们的敌人提供宣传」。

另一方面，川普今天表示，由于德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）拒绝加入华府对伊朗的战争，美国正考虑削减驻德军队，估计人数在3万5000至5万人之间。

●伊朗动向

伊朗媒体报导，由于加拿大多伦多机场移民局官员的「不当行为」，伊朗高层足球官员在国际足总（FIFA）大会开始前，离开了本届世界杯共同主办国加拿大。

多家媒体报导，该协会的主席和副秘书长已搭乘第一班飞机返回土耳其，但未提供更多细节。

●油价股汇动态

在传出可能延长封锁的报导后，全球原油价格飙升，布伦特原油跳涨至每桶119美元以上，创下2022年以来最高价位，美国基准原油西德州中级原油则突破105美元。

法国化石燃料巨头道达尔能源（TotalEnergies）表示，受惠于中东战争引发的油价上涨，第一季净利成长51%，达到58亿美元（约新台币1887亿元）。

●其他国家及组织

俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）警告美国总统不要恢复对伊朗的攻击。

克里姆林宫幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告诉记者，在俄美领袖的电话交谈中，普丁表示川普延长停火的决定是「正确的」，但普丁也表示，如果军事行动重启，将对中东地区及更广大的世界产生「不可避免且极具破坏性的后果」。

在以色列过去两天的空袭导致20多人丧生后，黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）敦促以色列在开始直接谈判前全面执行停火。

以色列国防军（IDF）总参谋长萨米（Eyal Zamir）则矢言，若是受到威胁，将打击黎巴嫩利塔尼河（Litani River）以北的伊朗支持团体目标。

道达尔能源也表示，已于4月中旬重启沙乌地阿拉伯的萨托普（Satorp）炼油厂。这座炼油厂先前因4月8日的空袭受损而关闭。

道达尔能源称，未受损的装置已能重新启动，炼油厂自4月14日以来一直以每日23万桶的产能运作。