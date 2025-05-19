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川普控贺锦丽竞选总统期间付费请名人背书 扬言追查

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天表示，他将对2024年总统大选的对手贺锦丽（Kamala Harris）展开「重大调查」，以查清她在竞选期间是否付费请碧昂丝和欧普拉等名人背书。

川普（Donald Trump）在社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「候选人不被允许付费请人背书，这是卡玛拉（指贺锦丽）做过的事，只是伪装成支付娱乐表演费用。我将要求对此事展开重大调查。」

报导指出，贺锦丽在2024年总统大选期间寻求借助美国歌手碧昂丝（Beyonce）和脱口秀名嘴欧普拉（Oprah Winfrey）等名人的明星魅力。

欧普拉为贺锦丽竞选团队向她的制作公司支付100万美元一事辩护，表示这是支付她主持竞选活动的相关费用。

同时，贺锦丽的团队出面否认贺锦丽支付1000万美元邀超级巨星碧昂丝站台的外界传闻。

贺锦丽阵营在财务申报中列出一笔与背书有关的75美元费用，收款方是一个环保倡议团体。

川普今天再度把矛头指向碧昂丝、欧普拉以及摇滚歌手布鲁斯史普林斯汀（Bruce Springsteen），他指控贺锦丽在大选登场前的数周，付费让布鲁斯史普林斯汀在一场乔治亚州集会上台表演。

川普指出：「贺锦丽究竟付多少钱给布鲁斯史普林斯汀，让他上台进行那场差劲的表演？如果他真是贺锦丽的支持者，为何要收那笔钱？」 川普上周透过Truth Social与布鲁斯史普林斯汀隔空交火。先是布鲁斯史普林斯汀在英国一场演唱会对观众说，他的祖国（美国）正被一个「腐败、无能与叛国的政府」统治。

随后川普反击说，这位绰号「老板」（The Boss）的传奇摇滚歌手被「严重过誉了」。

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