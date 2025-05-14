川普政府删经费施压哈佛大学 再砍4.5亿美元

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（法新社华盛顿14日电） 美国哈佛大学校长贾柏日前表示学校在许多议题上与总统川普的政府「立场一致」后，川普政府昨天宣布再度削减哈佛大学经费。

美国卫生及公共服务部（US Department of Health and Human Services）在一份声明中表示，由于哈佛大学（Harvard University）存在严重的歧视问题，联邦机构在上周宣布削减22亿美元经费的基础上，再停止提供4.5亿美元（约新台币136亿元）的资金。

世界顶尖学府哈佛大学已将川普（Donald Trump）政府告上法庭，指控它试图非法控制大学运作。

白宫在多个方面打击美国大学，理由是这些学校的反犹太主义已不受控制，校方也须撤销多元化计画，而这些计画旨在因应少数族裔受压迫的历史。

但贾柏（Alan Garber）12日在致教育部长麦马洪（Linda McMahon）的信中坚称，「我们在许多关键议题上立场一致」。

贾柏表示，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日袭击以色列后，「我们的社群经历极其痛苦的一年」，因此启动遍及全校的改革。

贾柏写道：「那个学年的挑战带来建设性的改革和建议，目的在消除我们校园的反犹太主义与其他形式的仇恨。」

贾柏驳斥哈佛大学与任何政党或意识形态结盟，但他认为校园需要更多元化的知识分子，并称招收学生是基于「个人及其独特之处」，而非族裔。

但川普的「联合打击反犹太主义工作小组」（Joint Task Force to Combat Anti-Semitism）」昨天在声明中，猛烈批评哈佛是「道德作秀与歧视的温床」。

声明中还说，哈佛大学本身调查校园动态发现，犹太学生遭受普遍的侮辱、人身攻击和恐吓。

声明指出：「哈佛大学及领导阶层因其监管下令人震惊的违规行为而染上污点，他们将面临一场艰钜的战斗，以恢复其作为合法机构和学术卓越中心的声誉。」