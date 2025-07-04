川普政府欲将8移民遣送南苏丹 美最高法院开绿灯

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿3日电） 美国最高法院今天裁准总统川普政府将一群滞留在吉布地美军基地的移民，遣送至饱受战争摧残的南苏丹。

保守派大法官占多数的最高法院在10天前，才刚为川普政府恢复将无证移民遣送到第3国铺路。

川普政府5月曾安排飞机将这8名移民载往南苏丹，但联邦地区法院裁定暂缓执行第3国遣送行动，结果这群移民被关押在吉布地（Djibouti）。

当时法院表示，这些移民未获得「有意义的机会」来对他们遭受的驱逐行动提出异议。

最高法院6月23日解除联邦地区法院法官墨菲（Brian Murphy）的暂缓执行令，为第3国遣送行动铺路。

由前总统拜登任命的墨菲说，这8名滞留在吉布地的移民案件，属于他发布的另一项暂缓执行令范围，而最高法院先前并未处理此令。

最高法院今天表示，6月23日的裁定适用于墨菲上述两项命令。

自由派大法官索托玛约（Sonia Sotomayor）和杰克森（Ketanji Brown Jackson）持不同意见。

索托玛约表示，川普政府想要做的事，很明显是将这8名非美国公民「非法地从美国、吉布地驱逐至南苏丹，他们将会被交给当地的政府，不顾他们可能面临酷刑或死亡」。

她说：「今天的命令只澄清一件事：其他诉讼当事人必须遵守规则，但政府可按『快捷键』马上联络最高法院。」

美国有关当局先前表示，这8名男子都是遭定罪的暴力罪犯。这8人中有2人来自缅甸、2人来自古巴，来自越南、寮国、墨西哥与南苏丹的各有1人。

川普政府曾辩护说，第3国遣返行动有其必要，因为有些被驱逐出境者的母国往往不愿意接受他们。

川普在竞选总统时承诺将驱逐美国境内数以百万计无证移民，他在今年1月重回白宫后，采取多项举措加速驱离行动。