川普曾赞习近平聪明 令中国难以捉摸增添川习会变数

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普与中国国家主席习近平将于30日进行2019年以来首次面对面会谈，各方关注。有专家认为川普的弹性与友善或让中国更愿合作，但也有专家质疑中国达成重大协议意愿。

贸易一直是川普（Donald Trump）施政计画中首要重点，他也寻求让美国和中国这两个全球最大经济体达成协议。时常自夸有谈成生意长才的川普，对中国一下威胁大涨关税，一下又调降。

另一方面，川普在竞选期间接受福斯新闻（Fox News）访问时，形容习近平「以铁腕方式管理14亿人──聪明、杰出，一切都很完美」。他上周并再次强调自己与习近平间的关系具有的力量，并对中国侵略台湾的可能性表达怀疑。

华府智库「史汀生研究中心」（Stimson Center）高级研究员孙韵表示，中国或许不寻求与川普有热络关系，但双方都是交易导向，因此中方虽然不喜欢川普的行事风格，但他们视其为可以合作的对象。

孙韵认为，中国发现在许多美国前任拜登（Joe Biden）政府完全不愿让步的事情上，川普非常愿意合作或至少态度较为友善。例如有报导称，川普政府拒绝让赖清德总统在前往拉丁美洲访问途中过境纽约；而过往即使中国不满，这类行程是美方允许下的惯例。

曾任美国国务院官员的华府智库「战略暨国际研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）高级研究员李文（Henrietta Levin）指出，川普比其他美国总统更不介意将战略议题与策略性经济问题连结，也更不排斥与中国在不同议题上合作，因此当习近平必然会向他提出一些有关台湾的要求时，川普会如何回应，存在一层不确定性。

中国长期以来反对美国出售武器给台湾，并寻求川普明确说出美国反对台湾独立，而非维持华府目前只是「不支持」的立场。

曾任美国前总统欧巴马（Barack Obama）中国事务首席顾问的华府智库「布鲁金斯研究所」（Brookings Institution）资深研究员何瑞恩（Ryan Hass）则表示，尽管川普寻求与中国达成协议，但美国政府体系仍专注于对抗北京，两者间存在落差。

此外，何瑞恩也怀疑中国有兴趣追求和川普达成协议、藉此开启某种双边经济合作的「黄金时代」。他认为中国感兴趣的是让自身成为中心、把美国推向边缘，而非让两国共处中心。

何瑞恩表示，中国可能想与川普达成让他们能够拖延的协议，也就是争取时间。他不认为北京若让双方达成某种重大交换妥协的经济协议，能增进中方利益。