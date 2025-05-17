川普欲引战时法恢复驱逐移民 美最高法院再挡下

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（法新社华盛顿16日电） 美国最高法院今天做出裁定，再度挡下总统川普政府意图援引一项晦涩的战时法律来恢复驱逐疑似委内瑞拉帮派分子的行动，称这些人并未被赋予足够时间依法对遣返命令提出异议。

川普企图援引1798年「外国敌人法」（Alien Enemies Act）来迅速驱逐疑似委国帮派「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）成员，然而最高法院今天以7比2票数做出上述裁定，对川普来说是又一打击。

川普先前在角逐白宫大位期间曾矢言驱逐数以百万计无证移民，他今天对最高法院的裁定做出愤怒回应。

川普在社群媒体「真实社群」（Truth Social）贴文写道：「最高法院不让我们把罪犯赶出我们的国家！」

川普今年3月援引外国敌人法遣返首批疑似阿拉瓜火车成员，未经正当程序就将他们送往萨尔瓦多一处恶名昭彰的监狱。美国上一次动用外国敌人法是在二次世界大战期间，用以围捕日裔美国人。

数名遭驱逐委内瑞拉人的律师表示，他们的当事人并非阿拉瓜火车成员，过去不曾犯罪，多半是因为身上的刺青而被盯上。

保守派大法官占多数的最高法院4月19日出手干预此事，暂时挡下针对委内瑞拉无证移民的进一步驱逐行动，表示必须给予他们正当程序。