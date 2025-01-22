川普欲缔造和平又展现好斗 专家：两面手法恐相抵

afp_tickers

5 分钟

（法新社华盛顿22日电） 重返白宫的美国总统川普曾承诺将在新任期缔造和平，但他一上台就采取连串好斗行动，恐怕使得美国的朋友疏远，有专家认为这可能妨碍他实现相关抱负。

川普（Donald Trump）20日在就职演说中表示，他的第2任期「最引以为傲的成就，将是成为和平缔造者与团结者」。他并提到自己支持加萨走廊（Gaza Strip）新的停火协议。

川普当天还对媒体记者暗示，他会施压俄罗斯达成协议，来结束其对乌克兰历时近3年的全面侵略。他并挖苦过去与他关系友好广为人知的俄国总统蒲亭（Vladimir Putin），说对方知道自己正在「摧毁」俄国。

不过，正如川普在2017至2021年的首任总统期间各种狂言，他的回归也充满对美国政策的种种不满。他这次就职演说中最令人印象深刻的外交政策发言，便是矢言拿回美国在1999年归还巴拿马的巴拿马运河（Panama Canal）。

此外，川普曾提及应让美国取得目前属于北大西洋公约组织（NATO）盟邦丹麦自治领土的格陵兰（Greenland）、派美军到墨西哥边界以阻止非法移民、对甚至最紧密的盟邦祭出关税措施，以及宣布美国退出几乎世界所有其他国家都加入的世界卫生组织（WHO）和巴黎气候协定。

在倡议克制的华府智库「国防重点」（Defense Priorities）担任政策事务主任的佛里曼（Benjamin Friedman）表示：「川普的世界观似乎自相矛盾，其中有个脉络是支持和平，但又有个脉络似乎较不惧冲突及崇尚军事。」

川普上次担任总统时，下令打击并击毙了伊朗高阶指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani），并承诺对抗中国。但他也夸耀自己当时没让美军投入新战争，以及寻求与北韩外交交涉。

佛里曼指出，川普上个任期内对于伊朗等地缘政治紧张热点，「通常是较不惧冲突及崇尚军事的那一派做法胜出」；而这次回锅担任总统，至少在乌克兰和中东部分，川普似乎已转向较为进步派的立场。

但佛里曼也说，从川普这次对拉丁美洲的态度，以及他选择对中国持鹰派观点的人士担任阁员来看，他依旧是个鹰派。

佛里曼分析道，川普基本上抱持与美国民粹主义前总统杰克森（Andrew Jackson）一样的19世纪哲学，也就是乐于威胁动武来达到国家利益目的。

佛里曼指出，对川普来说，这样的思维「不一定符合和平缔造者或好战分子」其一，而比较是两者混合。

另一华府智库「战略暨国际研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）的高级副总裁艾特曼（Jon Alterman）则提醒川普，应注意中国「战狼外交」带来的教训，因为北京这类做法使得数个受到如此对待的亚洲国家团结起来。

他说：「如果美国从被视为主要的安全提供者变成不确定性的主要来源，那会是深度的转变。」