川普波湾行首站抵利雅德

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（法新社利雅德13日电） 展开这个任期海外首访的美国总统川普今天抵达波斯湾之行首站沙乌地阿拉伯，受到盛大欢迎。尽管在若干中东热门议题上恐难有进展，川普着眼敲定一些重大商业协议。

川普此行将走访波斯湾3个油藏丰富君主政体沙乌地、卡达和阿拉伯联合大公国。川普总统座机空军一号（Air Force One）在沙乌地喷射战斗机护卫下降落首站利雅德。

步出机舱门的川普在机门旁挥动握紧的右拳，然后步下阶梯，接受沙乌地事实上的统治者、王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）在机坪亲自迎接。

川普稍后将在利雅德一场投资论坛中发表演说，包括友人暨白宫顾问马斯克（Elon Musk）在内的美国商界领袖料将出席。 川普率先出访波斯湾国家、而不是传统西方盟邦的决定凸显在地缘政治上，以及在川普事业版图上，波斯湾国家的重要性正与日俱增。 沙乌地也是川普8年前首任海外首访首站，当时他手摸发光球体、并且参与沙乌地传统剑舞的画面，都让人留下深刻印象。

川普和沙乌地关系匪浅，与前总统拜登上任初期对利雅德避而远之的作风形成鲜明对比；当时美国情报判定穆罕默德．沙尔曼下令杀害沙乌地异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi），拜登曾经表示穆罕默德．沙尔曼应该为哈绍吉之死负责。

2018年哈绍吉惨案令人毛骨悚然，沙乌地自此积极致力于洗刷恶名，从放宽对于女性的限制、到追求新领域的创新诸如人工智慧等，不一而足。 利雅德也愈来愈善于发挥外交影响力，为美国提供了一个与乌克兰和俄罗斯进行谈判的中立场所。 卡达和阿联也一直寻求在国际事务中发挥巨大作用，例如美国斡旋以外交途径解决以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）之间的冲突，卡达一直扮演中间人角色。 不过，川普此行焦点很可能会放在敲定商业协议上，而不是外交事务。 沙乌地力争成为川普新任期海外首访首站，穆罕默德．沙尔曼承诺将向美国的贸易与投资注入高达6000亿美元的资金。 根据沙乌地官员，利雅德将会力争取得最新型的美国F-35战斗机，以及价值数以十亿美元计的最先进防空系统。

该名消息人士告诉法新社：「我们将会以在川普任期内交付作为条件。」 虽然川普和拜登都急于看到沙乌地承认以色列；不过，沙、以关系正常化议题不太可能成为川普此行重点，因为利雅德坚称，惟有建立巴勒斯坦国，才有可能达成这项协议。