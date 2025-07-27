川普深夜出手调停 泰柬边界冲突第4天炮火未歇

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（法新社柬埔寨桑隆镇27日电） 尽管美国总统川普深夜介入调停，泰国柬埔寨也表示准备好展开停火谈判，双方今天仍连续第4天爆发冲突。

柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）今天表示，柬方愿意讨论停火协议，以停止与泰国的边境冲突，还说他乐见川普出手调停这场冲突。

洪马内说，柬埔寨外交部长巴速坤（Prak Sokhonn）将与美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）会谈，以协调与泰国的行动，同时警告曼谷当局切勿违反任何协议。

稍早在与川普通话后，泰国代理总理普谭（Phumtham Wechayachai）表示，他原则上同意进入停火阶段，并「尽快」启动对话。

这场冲突已造成至少33人死亡、超过20万人流离失所。

尽管柬泰停火出现一线曙光，法新社记者与柬埔寨国防部均证实，双方今天仍连续第4天互相炮击。

人在柬埔寨桑隆镇（Samraong）的法新社记者说，从清晨开始就听见频繁的炮击声；桑隆镇距离边境冲突区约20公里。

柬埔寨国防部发言人则在声明中说，双方约于清晨4时50分在两座有争议的寺庙附近爆发冲突。

泰军副发言人瑞查（Ritcha Suksuwanon）则表示，柬方于清晨4时左右率先发射炮弹，双方在争夺战略要地时发生激烈交火。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）