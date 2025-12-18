川普演说 承诺美国将迎经济繁荣

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天发表全国演说，他大发豪语，称美国将迎接经济繁荣，还将重创其民调支持度的高物价问题，归咎于民主党籍前任总统拜登。

这位79岁总统在白宫发表现场演说表示：「晚安，美国。11个月前，我接下一个烂摊子，现在我正在收拾。」

尽管川普试图将生活成本问题斥为民主党人的「骗局」，但美国人因购买力降低民怨四起，让共和党担心可能会在2026年期中选举遭到惩罚。

这位亿万富豪总统坚称，让美国人备感忧虑的油价与民生物资价格正在「迅速下跌，而且还会继续再跌。天哪，我们的进展非常显着」。

川普并意外宣布，145万名美国现役军人将在耶诞节前各收到一张1776美元的「战士红利」奖金支票，资金来源为关税收入。

他说，这个特定金额是为了纪念美国建国年份（1776年）。美国将在明年庆祝建国250周年。

川普接着承诺，2026年美国与加拿大、墨西哥共同主办世界杯足球赛（FIFA World Cup）时，「我们将迎接世界前所未见的经济繁荣」。

尽管白宫将这次演说定调为川普阐述第2任期剩余时间经济政策的机会，但大半时间，却看到川普在攻击熟悉的目标。

他反覆抨击拜登、民主党人以及他所谓「抢走美国工作机会」的移民。