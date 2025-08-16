川普盛大迎接蒲亭 与泽伦斯基访美形成强烈对比

3 分钟

（法新社安克拉治15日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）自从下令全面入侵乌克兰以来，今天首度踏上西方土地，受到美国总统川普精心安排的盛大迎接，与今年2月乌克兰总统泽伦斯基所受待遇形成强烈对比。

在特别为电视转播而安排的画面中，蒲亭与川普分别搭乘各自的总统专机降落在阿拉斯加州爱尔门道夫空军基地（Elmendorf Air Base）。这座基地是美国在阿拉斯加州规模最大的军事设施，过去在监控苏联方面曾发挥关键作用。

川普在总统座机「空军一号」内等候蒲亭专机降落，接着步下停机坪。这是两人自2019年以来首次会面，川普在阴冷的灰蒙天空下见到这位俄国领袖时，拍手欢迎。

两人接着朝彼此走近，微笑并握手，然后在一个写有「阿拉斯加2025」（Alaska 2025）的舞台上合影留念。

蒲亭与川普极为罕见地一同坐进美国总统专用的「野兽」（The Beast）超安全防弹座车，随后前往会谈地点，会谈重点聚焦于乌克兰议题。

当两人在美国主办方标示着以英文书写「追求和平」（Pursuing Peace）字样的房间会面时，蒲亭开怀露齿而笑，且似乎向记者开玩笑。

蒲亭试图对川普大献殷勤，向他表示渴望建立正面关系，并迎合川普最喜欢的论点之一，认同若2022年美国在位总统是川普而非拜登，他就不会入侵乌克兰。

当川普说希望再次会面时，蒲亭难得以英语表示：「下次在莫斯科见（Next time in Moscow）。」

这场接待会与川普今年2月在白宫会晤泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）时形成强烈对比，当时川普与副总统范斯（JD Vance）斥责泽伦斯基，并指控他忘恩负义。

泽伦斯基长期以来在西方世界备受赞扬。相较之下，蒲亭自从派兵入侵乌克兰后，便大幅减少出访，且因战争相关罪行面临国际刑事法院（International Criminal Court）的逮捕令。