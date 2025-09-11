川普盟友柯克校园演说遇袭身亡 当局追捕在逃凶手

（法新社犹他州奥勒姆11日电） 美国保守派人物，同时也是川普的重要盟友柯克（Charlie Kirk）在犹他谷大学演讲时遇袭身亡。警方表示枪手在逃，当局已展开追捕行动。

31岁的柯克昨天在犹他谷大学（Utah Valley University）演讲时颈部中弹身亡。现场影片显示他正对群众发表演说，突然传出一声枪响，他随即瘫坐椅子上，摄影机镜头迅速移开，现场听众陷入一阵恐慌。

调查人员对犯嫌是否落网说法不一。联邦调查局（FBI）起初表示1名嫌疑人已遭拘留，警方则称枪手在逃。

FBI局长巴特尔（Kash Patel）在社群媒体X上表示，嫌疑人已遭拘留。犹他州公共安全厅长梅森（Beau Mason）不久后则表示，枪手仍在逃，「我们认为这是一起针对性攻击事件」。

柯克在大学演讲时遭枪击身亡，美国政坛人士感到震惊，也谴责暴力。

副总统范斯（JD Vance）在社群平台发文：「主啊，赐给他永恒的安息。」

前总统拜登（Joe Biden）也在X平台写道：「我们的国家不容许这种暴力，必须立刻停止。」

加州州长纽松（Gavin Newsom）称此袭击「令人作呕、卑劣且无耻」。

过去曾遭枪击受重伤的前国会议员吉福兹（Gabrielle Giffords）表示，她对此「感到震惊」。

3个月前，明尼苏达州一名男子杀害了一名民主党籍州议员及其丈夫，并枪伤另一名民主党人，美国政治暴力阴影再度加深。