川普社媒母公司公布Q1财报 净亏损逾3亿美元

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿20日电） 美国前总统川普成立的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）母公司「川普媒体与科技集团」今天表示，公司今年第一季亏损逾3亿美元。

日前公开上市的「川普媒体与科技集团」（Trump Media and Technology Group, TMTG）发表声明指出，相较于去年1月到3月公司净亏损为21万300美元，今年同期净亏损达3亿2760万美元（约新台币106亿元）。

TMTG今年第一季销售额仅77万500美元。川普2021年先后遭推特（Twitter，现更名为X）和脸书（Facebook）封杀后自行成立Truth Social平台，是TMTG的主要资产。

部分专家将TMTG比作「迷因股」（meme stocks），股价往往随民众支持带动，而非受到企业财务状况或前景影响。

TMTG今年3月26日在那斯达克股票交易所上市，意味着竞逐白宫大位的共和党籍川普现在有义务要公开公司季度财报。

TMTG今年3月底由特殊目的收购公司「数位世界收购」（Digital World Acquisition）买下，川普持有57.3%股份。

根据TMTG说法，本季度亏损绝大部分与3.11亿美元的非现金支出有关，其中包括与「数位世界收购」合并前，过往负债的清除。

合并的结算成本达630万美元，导致今年第一季营运亏损达1210万美元，是去年同期营运亏损的约4倍。