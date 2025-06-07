川普称马斯克失去理智 暂不想联络

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天表示，科技大亨马斯克已「失去理智」，但他强调希望摆脱与这位曾交好的亿万富豪决裂阴影，转而把焦点放在推动他的「大而美法案」。

世界最有钱的马斯克（Elon Musk）和世界最有权势的川普公开决裂，闹得沸沸扬扬，对相关各层面都有政治与经济风险。

据白宫官员说法，川普不打算与马斯克通话，甚至考虑把他在彼此最要好时买的红色特斯拉（Tesla）易手。马斯克是电动车大厂特斯拉执行长。

一名白宫高层告诉法新社：「总统今天不打算与马斯克通话。」另一名官员则透露，马斯克曾要求通话。

川普告诉美国媒体，现在只想把焦点放在推动他的「大而美法案」。尽管如此，这位现年78岁的共和党籍总统仍忍不住将矛头指向马斯克。马斯克先前猛烈批评这项法案，成为两人决裂导火线。

川普的支出法案包含减税措施，在国会面临严峻挑战。批评人士说，这项法案不仅将增加美国赤字，还将导致数百万最贫困美国人民失去医疗保险。

川普在美国广播公司（ABC）电话访问中被问及马斯克时说：「你是指那个失去理智的人吗？」还说他「不是很有兴趣」与马斯克讲话。

之后川普接受福斯新闻（Fox News）访问时又说，马斯克已「失控」；美国有线电视新闻网（CNN）则引述川普的话，说他「脑袋里根本没在想伊隆（马斯克）…这可怜的家伙有问题」。

马斯克一周前才刚离开政府效率部（DOGE），川普当时还为他举行隆重欢送会。