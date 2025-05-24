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川普签署行政命令 促进美国核能发展

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普今天签署一系列行政命令，目的在提振美国的核能发展，包括对这项仍存在分歧的技术取消监管程序。

川普在椭圆形办公室签署这4项行政命令时向媒体表示：「我们今天签署的这些重大行政命令，真的将让我们成为这个产业的真正强权。」

川普的命令目的在加速新反应炉的建造，并提高国内铀矿的开采与浓缩，因为美国的这项关键燃料大多仰赖进口。

川普表示，重点将放在建造小型反应炉，像是拥有庞大能源需求的科技与人工智慧（AI）公司所需的那种反应炉。

这些命令也将全面改革美国核子监管机构，让美国能在18个月内推动建造新反应炉的决策。近来有报导指出白宫认为核能监管机构过度规避风险。

川普否认加速监管程序将危及核子安全。

川普说：「我们将非常快速、非常安全地得到核能。该是时候使用核能了，我们将大规模发展核能。」

尽管建造成本高昂，且在2011年发生福岛核灾后具有政治敏感性，美国对核能的兴趣仍日益浓厚。

白宫科技政策办公室（Office of Science and Technology Policy）主任克拉茨修奥斯（Michael Kratsios）稍早向媒体表示：「川普总统正采取真正具历史性的行动，开启美国的核能复兴。」

一名白宫高阶官员说，政府希望能在2029年1月川普第2个任期结束前「测试与部署」新的反应炉。

这名官员说，川普的命令透过「降低监管负担与缩短许可审批时间」，对负责批准新反应炉的核子管理委员会（Nuclear Regulatory Commission）进行「根本性改革」。

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