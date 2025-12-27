川普耶诞福音：祈福夹杂海外空袭、归罪政敌

（法新社华盛顿26日电） 今年耶诞重归川普主政，然而他端出的「耶诞福音」却是海外发动空袭、在国内语多政治威胁，藉节庆展现一套根植于怨怼、不以和平为本的权力观，与他和高层幕僚强调基督信仰格格不入。

川普23、24日在Truth Social大量发文，一改惯例的节日祝福传递善意，反而宣布美军在奈及利亚对圣战分子发动军事行动，并痛骂政敌。

川普表示，这波空袭是针对西非国家「屠杀基督徒」事件的报复。随后，他还发出带有嘲讽意味的耶诞祝福，对象是「激进左派败类」。

川普25日耶诞当天语气更加阴沉，称「好好享受这可能是你最后一次的快乐耶诞」。这段难以捉摸的警告，似乎在暗指他认为民主党人将因已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相关档案全数公开而遭揭发。

相较之下，白宫在当天稍晚依惯例发布讯息，内容大量引用圣经，署名来自总统与第一夫人梅兰妮亚。

声明中7度提及上帝，赞颂「我们的主与救主、耶稣基督的诞生」，并祈求「上帝长存的爱、神圣的怜悯与永恒的和平」。

行政团队也多以基督信仰作为节日讯息主题，例如国土安全部呼吁美国民众「记住基督诞生的神迹」；国务卿卢比欧（Marco Rubio）则晒出马槽照片，谈到「因基督带来永生希望」。

川普始终标榜他让真正的「Merry Christmas」重回公共生活，指控之前欧巴马（Barack Obama）任内推行「Happy Holidays」以照顾多元信仰的做法。

然而，今年川普完全未参加正式礼拜。官方行程显示，79岁的川普在佛罗里达州的海湖俱乐部度假，未前往教堂。