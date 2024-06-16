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川普访密西根州教会 寻求非裔选民支持

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（法新社底特律15日电） 美国前总统川普今天与非裔选民会面，寻求这个社群的支持。非裔选民在4年前大选中大多支持他的对手现任总统拜登，但在11月总统大选前，已有大量非裔美国人改变立场。

不过当天稍晚，共和党籍前总统川普还参加另一场有更多右派观众的竞选活动，这是一场有争议的保守派团体「转折点行动」（Turning Point Action）的聚会。

这是川普首次在底特律180教会（180 Church）露面，底特律是关键战场州密西根州最大的城市，他表示他可能会任命非裔共和党籍众议员唐纳兹（Byron Donalds）为竞选搭档，这一策略旨在削弱少数族裔对拜登的支持。

川普承认这位来自佛罗里达州的45岁众议员在他的副总统候选人名单上后，他问唐纳兹：「你想当副总统吗？」

78岁的川普转向数百名欢呼的人群说：「我认为他会的。我告诉你们一件事，他也是一个好人。」

川普在底特律与非裔公民、宗教和商界领袖举行圆桌会议之际，他的竞选团队宣布成立「非裔美国人支持川普」联盟，并暗示非裔社群在共和党执政下取得的「里程碑式」进步，已在拜登任内滑落。

川普在圆桌会议上传达相同的讯息。他说：「我们为非裔人口所做的事情比林肯（Abraham Lincoln）以来的历届总统都多。」他说，在他执政的4年期间，数以百万计的人摆脱了贫困，非裔人口住宅自有率增加，并通过刑事司法改革。

他还说：「而狡猾的拜登除了空谈之外，没有为你们做任何事。」

白宫一直在宣传拜登为拉丁裔和非裔社群在住宅所有权、经济机会、减少儿童贫困、扩大投票权和医疗保健方面所取得的成就。

易普索（Ipsos）5月针对非裔美国人所做的调查发现，虽然拜登对川普仍保有明显优势，但他的受欢迎程度自2022年以来已经下降7个百分点；在此同时，在两次选举中确定会去投票的人则从74%降至62%。

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