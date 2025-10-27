川普访日 看好聚焦驻军、国防支出、贸易及皮卡车

（法新社东京27日电） 美国总统川普抵日访问，将会见日本天皇，并与新任首相高市早苗会谈。法新社整理川普访日主要议题将包括：驻日美军、日本国防支出、双边贸易及皮卡车。

根据媒体报导，川普（Donald Trump）从今天到29日访问期间，还将签署有关关键矿产和造船协议，甚至有可能获赠镀金高尔夫球。

法新社整理川普这次访日的主要议题如下：

● 驻日美军

东京是华盛顿在区域内最亲近的盟友。根据美日安保条约，美国有义务在日本遭受攻击时进行防卫，同时允许美军驻扎于日本。

但川普曾表示，希望东京为目前约6万名驻日美军支付更多费用，并批评这份已维持数十年的协议让日本「搭便车」。

● 国防支出

长期以来奉行和平主义的日本，随着日中关系恶化，正逐步采取更强硬的军事立场。北京强化对台湾的领土主张，从日本最近的岛屿天气晴朗时甚至可以看到台湾。

上周上任的日本首相高市早苗说，日本今年将达成国防支出占比国内生产毛额2%的目标，比原定计画提前两年。

不过，美国官员则希望日本能进一步增加军费，甚至可能比照北大西洋公约组织（NATO）各国（除了西班牙外）在6月承诺的GDP占比5%水准。

● 贸易

大部分日本输往美国的商品目前仍须缴纳15%的关税，但是这已低于先前威胁的25%。

日本9月出口到美国的汽车金额比去年同期大减24%，对这个占全国就业约8%的汽车产业来说无疑是一大打击。

川普预计将于周三（29日）晚间与日本汽车制造商丰田（Toyota）董事长及其他业界领袖共进晚餐。

华府同时要求日本停止进口俄罗斯能源，改为购买美国天然气。

● 皮卡车

川普希望日本能多进口美国商品，尤其包括稻米和汽车，特别是「非常漂亮」的福特F-150皮卡车。

据日本媒体报导，日本可能购买100辆福特F-150皮卡车，用于道路及水坝检查，并在川普造访时于国宾馆外展示部分车辆。