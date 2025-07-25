川普访联准会 与鲍尔为总部翻修费互呛

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普加大对美国联邦准备理事会（Fed）经济政策的批评力道后，今天造访联准会，并与主席鲍尔（Jerome Powell）会面，气氛紧张。 川普想撤换不愿降息的鲍尔，尽管他可能不具备这样做的法律权力。川普还扬言要解职鲍尔，理由是联准会位于华盛顿的总部翻修成本超支。

在参访期间，两人面对媒体短暂交谈，却因总部翻修工程的价格争执不休，场面颇为尴尬，川普称整修费为31亿美元（约新台币912亿元）。

整修费用实际估计为25亿美元，鲍尔迅速纠正川普并说：「我没听任何人说过这个数字。」 川普接下来拿出一张纸，上面疑似列出工程费用，但鲍尔简短告诉他，里面包含了并非本次整修范围的马丁大楼（William McChesney Martin Jr.）工程费用。 鲍尔斥责川普：「你把马丁大楼的翻修工程也算进去了，你多算了一栋建筑物。」

川普仍然坚持己见，并说那是整体翻修计画的一部分。鲍尔反驳说：「并不是，那栋大楼5年前就盖好了。5年前马丁大楼就完工了…那不是新的工程。」

川普不习惯在媒体面前遭到公开反驳，随后便转移话题，但两人之间的气氛明显依旧紧张。