川普谈卡达赠飞机：傻瓜才拒绝

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普打算接受卡达王室赠予的一架喷射机作为总统专机「空军一号」使用，他今天驳斥此事引发的疑虑，还说若不接受这样的礼物会是「傻瓜」。

卡达王室提议捐赠一架价值4亿美元（约新台币121亿元）的波音747-8型飞机供川普作为空军一号（Air Force One）使用，引发严重的道德和安全疑虑，但川普对这些质疑轻描淡写。

78岁的川普在白宫被问到卡达是否期望换得任何东西时对记者说：「这是了不起的举动…我绝对不会拒绝这样的提议。我的意思是，傻瓜才会说『不用，我们不要一架免费而且很贵的飞机』。」

航空巨擘波音公司（Boeing）签约同意提供两架新的空军一号飞机以取代现有老旧机型，但川普多次抱怨进度延误和成本超支。

被问到卸任后是否会以个人身分使用卡达赠予的飞机时，川普特别愤怒地对提问记者说：「你该为这个问题感到不好意思…他们要给我们一架免费飞机。我可以说，不不不，别白给，我要付10亿美元或4亿美元，不管多少钱。我也可以说，非常感谢。」

共和党籍的川普说，这架飞机未来会被捐给他的总统图书馆作为展示品，和前总统雷根（Ronald Reagan）图书馆展示一架退役空军一号飞机一样。

卡达旋即试图淡化争议，称这架飞机不是礼物。卡达驻美媒体专员安萨里（Ali Al-Ansari）说：「卡达国防部和美国国防部正研议可能转让一架飞机暂时作为空军一号使用。」

但这项计画引发严重道德问题，因为美国宪法禁止政府官员收受「任何国王、亲王或外国」的礼物。

使用一架外国政权捐赠的飞机作为高度敏感的空军一号，也引发严重安全疑虑。空军一号设计目的是在美国遭受攻击时可作为总统的行动指挥中心。

民主党人纷纷抨击这项计画。布克（Cory Booker）、夏茨（Brian Schatz）、昆斯（Chris Coons）、墨菲（Chris Murphy）等联邦参议院外交委员会4名成员发布声明说：「任何总统收受外国政府这种价值4亿美元的礼物，都会制造明显的利益冲突。」

他们还说，此事也「带来严重国家安全问题，招致外国影响力，并破坏大众对我国政府的信任」。

然而川普和白宫声称，卡达的飞机是送给美国国防部的礼物，这也可以规避宪法疑虑。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）说，卡达「殷勤提议」捐赠一架飞机给五角大厦，但「还在研议法律细节」。

她接受福斯新闻（Fox News）访问时说：「任何对本届政府的捐赠都完全依循法律规定，我们致力尽可能实现透明，且会继续这么做。」