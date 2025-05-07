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川普跨性别者服役禁令 美最高法院暂时允许生效

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（法新社华盛顿6日电） 意见不一的美国联邦最高法院今天裁定，诉讼期间，总统川普的跨性别者从军禁令可以生效。数千名军人如今面临撤职风险。

联邦最高法院今天虽有3位自由派大法官持反对意见，但仍通过这项裁决。

浪达法律基金会（Lambda Legal）和人权运动基金会（Human Rights Campaign Foundation）之前提起诉讼，使得下级法院暂时挡下跨性别者从军令。这两大机构今天痛批联邦最高法院的裁决。

它们表示：「跨性别者所达到的标准、所展现的价值观，与所有服役人员无异。我们坚信，这项禁令有违宪法在平等保护上的保障，最终将被推翻。」

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）则盛赞裁决是「联邦最高法院的另一大胜利」，并在社群平台X的贴文中表示，川普和国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）「正在恢复专注于战备和杀伤力的军队，而不是DEI（多元、公平及包容政策）或觉醒（woke）的性别意识形态」。

联邦最高法院今天让禁令生效的决定，意味着数千名现役军人可能会被撤销军阶。

美国国防部备忘录中所设下的限制，是针对被诊断出有性别不安（gender dysphoria），以及有性别不安史、出现性别不安表徵的人。根据1位高阶国防官员的说法，截至去年年底，军中诊断出性别不安的有4240人。

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