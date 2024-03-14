川普遭控近百罪项 奥利佛史东：荒唐

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（法新社巴黎14日电） 「谁杀了甘乃迪」、「前进高棉」等电影的知名美国导演奥利佛史东告诉法新社，针对美国前总统川普的司法程序「全与政治有关」，指川普是「法律战」（lawfare）的受害者。

现年77岁的奥利佛史东（Oliver Stone）作品经常触及美国政治议题，除了有「谁杀了甘乃迪」（JFK）和「前进高棉」（Platoon），也包括「七月四日诞生」（Born on the Fourth of July）、「白宫风暴」（Nixon）和「神鬼骇客：史诺登」（Snowden）。

奥利佛史东受访时用的「法律战」一字，意指以起诉方式来让政治人物噤声。他说，川普（Donald Trump）遭「起诉近100个罪项…真是荒唐。这全是政治因素。他们希望让他入狱，但他们将无法办到」。

尽管如此，奥利佛史东表示，他在今年11月的美国总统大选并不会投川普一票。

奥利佛史东坚称：「大家都贪腐。俄罗斯靠贪腐运作，土耳其也是，美国同样如此。贪腐是一种过日子的方式，但他们如今让这变成政治问题。」

奥利佛史东也说，他同样不会把票投给现任美国总统拜登（Joe Biden）。这位打过越战的美国导演说：「我绝不会支持拜登，因为他是主战论者。」

奥利佛史东是12日在法国首都巴黎宣传他的核能纪录片「新核能时代」（Nuclear Now）时，接受法新社的采访。