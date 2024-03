川普遭控近百罪项 奥利佛史东:荒唐

(法新社巴黎14日电) 「谁杀了甘乃迪」、「前进高棉」等电影的知名美国导演奥利佛史东告诉法新社,针对美国前总统川普的司法程序「全与政治有关」,指川普是「法律战」(lawfare)的受害者。

现年77岁的奥利佛史东(Oliver Stone)作品经常触及美国政治议题,除了有「谁杀了甘乃迪」(JFK)和「前进高棉」(Platoon),也包括「七月四日诞生」(Born on the Fourth of July)、「白宫风暴」(Nixon)和「神鬼骇客:史诺登」(Snowden)。

奥利佛史东受访时用的「法律战」一字,意指以起诉方式来让政治人物噤声。他说,川普(Donald Trump)遭「起诉近100个罪项…真是荒唐。这全是政治因素。他们希望让他入狱,但他们将无法办到」。

尽管如此,奥利佛史东表示,他在今年11月的美国总统大选并不会投川普一票。

奥利佛史东坚称:「大家都贪腐。俄罗斯靠贪腐运作,土耳其也是,美国同样如此。贪腐是一种过日子的方式,但他们如今让这变成政治问题。」

奥利佛史东也说,他同样不会把票投给现任美国总统拜登(Joe Biden)。这位打过越战的美国导演说:「我绝不会支持拜登,因为他是主战论者。」

奥利佛史东是12日在法国首都巴黎宣传他的核能纪录片「新核能时代」(Nuclear Now)时,接受法新社的采访。