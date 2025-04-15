川普：俄乌爆发战争 泽伦斯基和拜登都要负责

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普今天再度试图把俄罗斯全面入侵乌克兰一事怪罪到乌国总统泽伦斯基头上，指控泽伦斯基要对「数百万人」丧生负起责任。

法新社报导，继6星期前在白宫椭圆形办公室与泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）不欢而散，川普今天说，俄乌2022年2月爆发战争这件事，泽伦斯基、下令挥军侵乌的俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），以及时任美国总统拜登都应负起责任。

共和党籍的川普告诉媒体，「因为这3个人，数百万的人丢掉性命」。他说：「这么说吧，蒲亭第一，其次是拜登，他根本不知道自己在做什么；然后是泽伦斯基。」

川普接着加强火力攻击泽伦斯基，对这位乌克兰总统在试着维持国防、力抗俄罗斯的作为无动于衷，说：「他总是想着购买飞弹的事。」

「当你发动战争，你必须知道你能赢得这场战争。」川普说：「你不会对一个比你强大20倍的国家发动战争，然后希望别人给你飞弹。」

美俄今年2月18日绕过乌克兰在沙乌地双边会谈，震惊全世界，此后川普和泽伦斯基之间的关系就日趋紧绷。

且在两人2月28日在白宫爆发口角之前，川普就一再采用莫斯科说法，将俄乌战事归咎于基辅当局，并直指泽伦斯基是「未经选举的独裁者」。

泽伦斯基试图修复关系，包括上周派遣代表团前往华府，就川普提出的一项矿产协议进行讨论；这项协议能让美国优先取得乌克兰的自然资源。（译者：纪锦玲）