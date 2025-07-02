川普：可能对日本课30%或35%关税

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（法新社东京2日电） 美国总统川普在总统专机上对媒体言及美日关税谈判一事时表示，「无法确信是否能达成协议」、「要日本支付的关税是30%或35%，或者是由我们美国所决定的数字。」

川普政府与各国及地区的关税交涉缓冲期将于7月9日到期，美国华府时间1日，川普被媒体问及是否延期时答说「不考虑延期」。他透露，将告知多个国家美国决定的关税税率。

他表示，「我们已和日本谈判，他们（日本）非常强硬，一直以来他们被惯坏了。」

川普言及，日本缺米一事时批评说，「日本明明就很渴望取得米，却不接受（美国产的）米」。川普还老调重弹批说，「他们不买车（美国车），却出口数百万辆。」

他表示，「美日建立了很棒的同盟关系，但在贸易方面，做的很不公平。那样的时代已经结束了」、「我要做的事，已写信告诉他们（日本）了」。

川普表示，「已告知日本，了解我们要的是你们（日本）所办不到的。我们要你们支付的关税是30%或35%，或者是由我们美国所决定的数字。」

他还表示，「美日之间的贸易逆差非常大，对美国人民而且极不公平。」

日本经济再生大臣赤泽亮正与川普政府官员至今7度访美进行关税谈判，但有关汽车关税的谈判迟迟无法达成共识。