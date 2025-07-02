The Swiss voice in the world since 1935

川普：可能对日本课30%或35%关税

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社东京2日电） 美国总统川普在总统专机上对媒体言及美日关税谈判一事时表示，「无法确信是否能达成协议」、「要日本支付的关税是30%或35%，或者是由我们美国所决定的数字。」

川普政府与各国及地区的关税交涉缓冲期将于7月9日到期，美国华府时间1日，川普被媒体问及是否延期时答说「不考虑延期」。他透露，将告知多个国家美国决定的关税税率。

他表示，「我们已和日本谈判，他们（日本）非常强硬，一直以来他们被惯坏了。」

川普言及，日本缺米一事时批评说，「日本明明就很渴望取得米，却不接受（美国产的）米」。川普还老调重弹批说，「他们不买车（美国车），却出口数百万辆。」

他表示，「美日建立了很棒的同盟关系，但在贸易方面，做的很不公平。那样的时代已经结束了」、「我要做的事，已写信告诉他们（日本）了」。

川普表示，「已告知日本，了解我们要的是你们（日本）所办不到的。我们要你们支付的关税是30%或35%，或者是由我们美国所决定的数字。」

他还表示，「美日之间的贸易逆差非常大，对美国人民而且极不公平。」

日本经济再生大臣赤泽亮正与川普政府官员至今7度访美进行关税谈判，但有关汽车关税的谈判迟迟无法达成共识。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

参与讨论
13
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
54
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
18
16 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团