川普：李在明访白宫时将公布美韩贸易协议

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普今天表示，韩国总统李在明将在「未来两周内」造访白宫，进行双边会谈，届时将公布与首尔达成的贸易协议。

这将是自李在明于6月就任以来，双方首次会晤。李在明上任后一直聚焦与华府达成贸易协议，以避免在8月1日大限后遭课徵更高额关税。

川普在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文说，将对来自韩国的进口商品课徵15%关税。他表示，韩国将在美国投资3500亿美元（约新台币10.4兆元），并购买价值1000亿美元的液化天然气或其他能源产品。

川普还说，韩国同意额外投资一笔「金额庞大的资金」，但未具体说明数字。

川普说：「这笔金额将在接下来两周内，也就是韩国总统李在明前来白宫进行双边会谈时公布。」

美国对钢铁与汽车出口课徵产业关税，已让韩国受到冲击。韩国是美国的长期安全盟友，目前约有2万8500名驻韩美军。

双方去年就分摊驻韩美军防卫费签署新的5年协议，韩国同意将自身负担提高8.3%，2026年支付1.52兆韩元（约新台币350亿元）。

川普在今年1月重返白宫前表示，若他赢得总统大选，韩国每年将额外支付数十亿美元。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）