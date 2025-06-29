川普：美中「相处融洽」 淡化中国敌意行径

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天淡化了与北京有关的激进行为的重要性，还说「世界就是这般运作」。这包括他对于上月两名中国公民涉嫌走私危险病原体入境美国被捕一事的看法。

川普告诉福斯新闻频道（Fox News Channel）「周日早晨谈未来」（Sunday Morning Futures）节目，华府也有类似的行为。

他说：「你不觉得我们也是以其人之道还治其人之身？我们确实如此，我们干了许多好事…这就是世界的运作方式。这世界很险恶。」 川普当时是在回答相关提问，说明自己如何看待中国剽窃智慧财产权、侵骇美国电信系统以及围绕COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的争议。

针对上个月2名中国公民被控走私有毒真菌到美国一案，他同样轻描淡写。

美国密西根东区检察官办公室声明指出，33岁的蹇?晴（Yunqing Jian，音译）和34岁的刘尊勇（Zunyong Liu，音译）被控共谋、走私、陈述不实及签证诈欺。

美国司法部表示，这两人共谋将名为「禾谷镰刀菌」（Fusarium graminearum）的真菌走私到美国。禾谷镰刀菌会造成小麦、大麦、玉米和稻米的「赤霉病」（head blight）。

对此，川普轻描淡写地表示：「你又不知道那东西是从哪来的。我是说，那是来自那个国家吗？」

谈到持续中的美中贸易争端，川普似乎对现状感到满意，他表示「我们与中国相处融洽」。 「我认为与中国相处融洽是件非常好的事，只是他们正在支付可观的关税。」