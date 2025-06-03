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川普：若与伊朗达核协议 不允许铀浓缩活动

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普今天表示，在与伊朗的任何核协议中，他都将排除允许伊朗进行铀浓缩的可能性；与此同时，德黑兰辩称，他们发展核计画是出于「和平」目的，是为取得发电的燃料。

美国与伊朗自4月以来已举行5轮会谈，其中铀浓缩一直是关键的争议点。新回合谈判寻求达成一项新协议，以取代伊朗过去和几个大国签署的核协议；美国总统川普（Donald Trump）在2018年第1次总统任期间就退出那项协议。

法新社报导，川普在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）表示：「在我们可能达成的协议中，我们不允许任何铀浓缩活动！」此前，新闻网站Axios报导，华府方面的提议将允许德黑兰浓缩一些核燃料。

Axios网站表示，华府上月31日向德黑兰提出的最新方案，将允许在伊朗本土进行有限的低浓度铀浓缩。

伊朗坚称，伊朗对核计画「毫无隐瞒」。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）在开罗（Cairo）会见联合国监督机构国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）时表示：「如果目标是要剥夺伊朗的和平活动，那么肯定不会达成任何协议。」

一份外泄的报告显示，德黑兰已加强铀浓缩活动后，葛罗西今天呼吁伊朗应提高透明度。（译者：纪锦玲）

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