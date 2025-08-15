川蒲峰会登场在即 泽伦斯基控俄谈判当日仍杀戮

（法新社安克拉治15日电） 美国总统川普和俄罗斯总统蒲亭今天分别搭机前往阿拉斯加州，将举行一场风险高昂的峰会。这场峰会将考验川普在终结俄乌战争的承诺。而乌克兰总统泽伦斯基则指控，峰会当天莫斯科仍在杀戮。

川普和统蒲亭均表示希望这次会谈能取得成效。但川普警告，若蒲亭丝毫不让步，他可能在会谈开始几分钟内几就认定这次谈判失败，克里姆林宫则表示，两人预计「至少」进行6、7个小时的会谈。

对蒲亭而言，这次阿拉斯加高峰会是他2022年2月下令全面入侵乌克兰以来，首次踏上西方国家领土。

最近几天，俄罗斯在战场上取得重大进展，可能为蒲亭在任何停火谈判上营造有利局面。

川普在飞往安克拉治（Anchorage）途中，于总统专机「空军一号」以正面语气告诉记者：「双方都有一定程度的尊重，我认为会有些结果出来。」

他们的一言一举都将被欧洲各国领袖和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）密切关注着。泽伦斯基没有被纳入这次会谈，且公开拒绝川普在要求乌克兰割让俄方占领领土的压力。

泽伦斯基今天在「川蒲会」登场前数小时表示，莫斯科仍持续杀戮，丝毫未展现结束战争的意图。

他在上传社群媒体的影片中指出：「莫斯科既未下达命令，也未释出任何结束战争的讯号…他们在谈判当天仍在杀戮。」（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）