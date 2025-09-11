中國人為什麼不來瑞士旅遊了？

瑞士的山脈-如圖中的瑞吉山-每年吸引成千上萬的遊客。 Keystone / Urs Flueeler

中國遊客曾是瑞士旅遊業的重要支柱之一，人數眾多、消費力強，甚至一度創下萬人旅行團的紀錄。然而，近年來中國遊客在瑞士的存在感急劇下降。2024年，中國遊客在瑞士的過夜人次僅為疫情前的一半，少女峰等熱門景點也感受到這變化。

11 分钟

Janine Gloor 我关注瑞士的日常生活和独特现象，为国际受众撰写文章，解析瑞士的社会运作模式及人们的生活方式。 我在苏黎世和奥斯陆学习德语以及斯堪的纳维亚研究，并毕业于瑞士MAZ新闻学校，随后在多家瑞士日报担任记者，同时作为自由撰稿人，报道广泛的新闻议题。我自2023年起在瑞士资讯工作。

2024年，瑞士的旅遊業欣欣向榮，恢復如初。飯店留宿人數創下新高：在瑞士預訂的飯店過夜人數達到了4,280萬，超過了新冠疫情前的數字，2019年的留宿總數為3,960萬次。

在這些過夜留宿中，瑞士本國人的比例就佔了將近一半。2021年，瑞士本國人的飯店過夜人數就已出現激增趨勢，當時是受疫情影響，瑞士人開始愛上境內旅行。

不過，後來這數字維持在了較高水準。 2024年，瑞士飯店記錄了近2,100萬瑞士本國人的留宿人次。尤其在冬季，瑞士人是國內旅遊業最重要的客戶群。

抵達與留宿 統計數字中的抵達人數顯示的是，遊客入住飯店的次數，與停留時間長短無關。單一遊客可以被多次計算(如果他們在不同地點過夜)。到達人數則被認為是顯示目的地受歡迎程度的大致指標。 過夜次數顯示了遊客在飯店和旅館過夜的總數，與旅行人數無關。它們提供了遊客平均逗留時間的資訊。 本文所使用的統計數據僅包括在飯店、旅館和賓館的過夜次數，不包括在度假公寓、Airbnb住宿或露營地的過夜次數。

疫情後創紀錄

新冠疫情對世界來說是一個轉捩點，對瑞士旅遊業也是如此。疫情期間來自國外的客人大量減少。

過去，全球性的危機對外國遊客的數量有很大影響。例如，第二次世界大戰期間，瑞士的外國遊客比例急劇下降；1941年，有80%以上的遊客來自瑞士國內。戰後，國外遊客大量回流。1970年，在瑞士度假的遊客有62%來自國外。

在1970年之後的幾十年中，在瑞士留宿的遊客總數穩定在3,200萬-3,700萬人次之間。直到2010年末，這一數字才開始首次明顯上升，並在2024年，也就是疫情後的短短幾年，達到42’830’588人次。

外部内容

疫情後的新紀錄

2025年還將再創新高。今年上半年，瑞士飯店的過夜人數比去年同期增加了1.8%。5月在巴塞爾舉行的歐洲電視歌唱大賽和6月的歐洲女子足球錦標賽等大型活動可能是促成這一增長的重要因素。

中國遊客在哪裡？

2019年中國遊客仍是瑞士旅遊業的重要客源。瑞士德語報紙《每日導報》曾用「中國浪潮」形容一個由12’000名遊客組成的中國旅遊團。由於人數眾多，他們同時搭乘95輛旅遊巴士環遊瑞士。這個龐大旅行團的成員是為美國化妝品製造商婕斯(Jeunesse Global)效勞的員工們，他們因為完成了銷售業績，獲得了瑞士之行的嘉獎。

統計數據顯示出這個旅遊團的規模：2019年，瑞士登記的中國遊客人數為1’008’800萬人次，他們在瑞士酒店共留宿了1’392’034晚。亞洲大型旅遊團並非在瑞士的任何地方都受歡迎，但他們是瑞士旅遊業的福星：他們通常會提前預訂行程，並樂意在瑞士大方消費。

疫情肆虐期間，中國遊客人數驟減，即使現在已經過了幾年，但來瑞士旅遊的中國人還是寥寥無幾。2024年，瑞士登記的中國入境人數僅485’546人，過夜人次為725’129。少女峰等旅遊熱點地區都注意到，中國遊客的缺失。

據另一份德文報紙《新蘇黎世報》稱，中國中產階級現在沒錢來歐洲旅遊了：「消費者情緒跌至谷底」；還有一個原因是，中國政府呼籲人們在國內旅遊，以促進本國經濟發展。

中國遊客的另一個轉變是從隨團旅遊轉向自由行。正如一位旅遊專家告訴瑞士電視台SRF的那樣，他們的同行人數越來越少，但在一個地方停留的時間越來越長。

外部内容

當地報紙《楚格報》這樣寫道：「有時中國遊客的人數很多，但只有極少數人在這裡過夜」。中國市場能否恢復以及何時恢復目前尚不清楚。

美國人蜂擁而至

而美國遊客卻為瑞士旅遊業創造了新紀錄。 2023年，他們在瑞士的過夜人次成長了26%；2024年夏季，他們在瑞士的過夜人數又增加了近30萬人次，共3’486’894人次。

與中國不同，瑞士與美國的航班聯絡非常暢通。瑞士經濟研究所(KOF)認為，2024年的巴黎奧運很可能吸引了許多美國人來到歐洲，因為瑞士旅遊局的良好宣傳，吸引他們繞道來到了瑞士。

印度遊客也出現了強勁成長。2025年上半年，印度人在瑞士飯店的過夜人次達到378’751次，比2024年同期增加了10%。

追劇效應

2024年，韓國遊客為瑞士帶來了40萬酒店過夜人次。尤其是一座瑞士伯爾尼高原地區的小城-格林德爾瓦爾德(Grindelwald)最受韓國人青睞。這座城市一直深受遊客喜愛-現在更是少數幾個疫情過後韓國遊客過夜人數大幅增加的城市之一，2019年韓國人在此的留宿量為55’971人次，而2023年，則上升到91’131人次；2024年又有所降溫，降至79’309人次。

這一顯著增長很可能與韓國熱播劇《愛的迫降》有關：這部電視劇中有一個動情的場景，男主角在布里恩茨湖畔的伊瑟爾特瓦爾德(Iseltwald)碼頭的湖光山色中彈奏了鋼琴。自此這裡的碼頭就成為該劇的粉絲們的朝聖打卡點。因為遊客太多，打破了小城原本的寧靜，市政府現在開始對參觀這座碼頭棧橋的遊客收取門票。

這部電視劇應該在東南亞地區也很受歡迎，因為這裡的東南亞遊客數量也有所增加。數據顯示，現在來自馬來西亞和印尼的遊客人數已遠遠超過疫情前水平。

來自鄰國的遊客

然而，在這次參加統計的大多數瑞士城市中，還是來自鄰國的遊客最多。

德國人、法國人喜歡來瑞士的山裡度假，他們通常會選擇講自己語言的地區(瑞士分德語區、法語區、義大利語區和列托羅曼語區)停留。在格勞賓登州(Graubünden)和提契諾州(Tessin)的十幾個邊境城鎮中，義大利遊客是最常見的身影；英國人則喜歡在瑞士滑雪，尤其是在瓦萊州的韋爾比耶(Verbier)和尚佩里(Champéry)。

古爾特內倫(Gurtnellen)和法伊多(Faido)的荷蘭遊客最多，他們很有可能是在去南部的途中在此歇腳。

外部内容

美國遊客喜歡在格林德瓦爾德、盧塞恩和策爾馬特等瑞士旅遊熱點地區停留，而中國遊客卻喜歡在施維茨(Schwyz)和隆根(Lungern，上瓦爾德州)等不知名的城市住宿。在距離主要旅遊區稍遠的蘇爾塞(Sursee)和阿弗爾滕阿爾比斯(Affoltern am Albis)這兩個城市，中國遊客也很常見。

還有一些瑞士城市會進行有針對性的宣傳，例如，莫雷爾-菲萊特(Mörel-Filet)的許多遊客來自香港，他們會從這裡前往阿萊奇地區觀賞冰川；而洛伊克巴德(Leukerbad)的韓國遊客最多。

(編輯：Balz Rigendinger，編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)