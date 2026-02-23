公众对瑞士银行的信任度下降

尽管瑞士银行业在本国民众中一向享有很高的信任度，但公众对其的批评之声也日益增多。瑞士银行家协会的一项研究指出，“过度追求利润”和“缺乏可持续性”的形象正在损害其可信度。

瑞士银行家协会二月上旬发布的一项关于瑞士作为银行业中心的调查显示，对银行持积极评价的民众比例约为53%-这一数字表明，瑞士人对银行的信任度已回落至2008年金融危机前的水平。

研究显示，自2021年新冠疫情信贷计划将贷款审批率抬升至75%以来，市场信心一直在逐步下降。研究指出：“这一趋势可能表明，在公众眼中，银行面临的压力日益增加。”

“逐利动机”和“可持续性”

然而，研究表明，公众对银行的基本信任度依然稳定。银行对经济繁荣和稳定的重要性也得到广泛认可。尽管如此，约75%的受访者认为金融机构过于注重盈利，而忽视了社会责任。另外，瑞士银行与“洗钱和金融丑闻的相关性”仍让61%的受调者感到担忧。

与此同时，人们对“银行的可持续发展承诺”也渐失信任：调查显示，只有略微过半数(52%)的受访者认为，银行的可持续发展程度在5年间有所提高。该比例较2022/2023年的统计结果下降了15个百分点。

调查表明，人工智能的应用也是争议焦点。尤其是老年人群体担心服务自动化可能导致人际沟通的减少、安全风险以及自动化带来的失业。

信任自己的银行

与宏观银行业相比，客户对自己银行的评价要积极得多。约83%的受访者表示满意。相关银行的安全性、可靠性和信誉度都获得了很高的评价。至于可持续性问题，在个人与其银行的直接关系中，这一点则变得越来越不重要。

本次银行业监测调查是gfs.bern研究所在瑞士银行家协会的委托下进行的。本次已是第18年度的调查结果。在2025年10月9日-31日期间，研究小组共对1005名在瑞士拥有投票权的人士进行了调查。

