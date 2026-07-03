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瑞士又涨工资了：2025年薪中位数87’000瑞郎

2025年，瑞士全职岗位中位数年薪高达87’000瑞郎。
2025年，瑞士全职岗位中位数年薪高达87’000瑞郎。 Keystone-SDA

瑞士联邦统计局(Swiss Federal Statistical Office, FSO)最新统计数据显示，2025年，瑞士全职工作者薪水显著上涨。年薪中位数较2024年大幅提高。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

去年，瑞士全职岗位税前年薪中位数为87’000瑞郎(约合人民币73万元)，这也意味着“平均工资”涨幅明显。2024年，该数据为81’500瑞郎(约合人民币68万元)。

瑞士劳动力调查(Swiss Labour Force Survey, Sake)于日前公布上述最新数据。所涉及的税前薪酬涵盖了受雇及自雇群体。

由瑞士联邦统计局运营，旨在评估常住人口的就业结构及行为模式。该年度调查于1991年起实施，数据严格符合国际标准，具有高度权威性。

该调查全面追踪就业、失业状况、薪酬差距、退休行为以及寻找工作时的具体困难等，以瑞士联邦统计局的抽样数据库为基础，面向全境个人和家庭展开。该调查对掌握瑞士宏观劳动力市场演变至关重要。

该调查不仅包含工资，还包括与就业相关的社会福利收入。但统计数据未将与就业无关的收入计入劳动所得，例如：资本收益、社会救助和转移支付。

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