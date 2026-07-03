瑞士又涨工资了：2025年薪中位数87’000瑞郎

由瑞士联邦统计局运营，旨在评估常住人口的就业结构及行为模式。该年度调查于1991年起实施，数据严格符合国际标准，具有高度权威性。

该调查全面追踪就业、失业状况、薪酬差距、退休行为以及寻找工作时的具体困难等，以瑞士联邦统计局的抽样数据库为基础，面向全境个人和家庭展开。该调查对掌握瑞士宏观劳动力市场演变至关重要。