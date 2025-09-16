The Swiss voice in the world since 1935
瑞士高管薪酬：平均比普通员工高143倍

瑞士工会Unia对本国企业中的重大薪酬差距发出谴责。
瑞士工会Unia对本国企业中的重大薪酬差距发出谴责。 Keystone-SDA

2024年，瑞士大企业的高管薪酬比低薪员工高出了143倍。工会Unia的研究显示，与近年相比，这一差距略有缩小。

2023年，瑞士企业最高与最低工资的差距为1:150。目前，在部分大企业中，这一差距已有所缩小，工会组织Unia于9月15日宣布，

研究显示，在高管薪酬一向高企的企业中，薪酬差距依旧最为显著。诺华公司首席执行官瓦桑特·纳拉辛汉(Vasant Narasimhan)的年薪高达1920万瑞郎(约合2410万美元），是公司员工最低工资的333倍。

继诺华之后，工资差距最显著的企业分别是全球资产管理公司Partners集团(工资差为1:328)和制药集团高德美(工资差为1:298)。瑞银集团位列第四，工资差为1:276。

相比之下，连锁超市Coop和联邦铁路公司SBB的薪酬差距最小，为1:11。

Unia工会负责人Vania Alleva强调道：“过去十年间，最高收入群体的薪资持续增长，而绝大多数中高收入群体的薪资几乎停滞不前。这种不健康的趋势正在危及社会凝聚力。”

瑞士大型企业共计派发了460亿瑞郎的股息。股东们不仅享受了丰厚的利润，还受益于大规模的股票回购。工会组织Unia强调，这一事实表明企业拥有足够资金来提高最低工资水平。

今年该工会的工资谈判要求大企业普遍加薪2%至2.5%。Vania Alleva表示：“这是保障购买力、弥补近年来积累的差距所必需的。”

根据瑞士市场指数(Swiss Market Index)，2023年，瑞银集团首席执行官塞尔吉奥·埃尔默蒂(Sergio Ermotti)以1’450万瑞郎(约合人民币1.2亿元)的总薪酬高居瑞士CEO收入榜榜首。

