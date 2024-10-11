巩固基本盘 川普批贺锦丽日益口不择言

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（法新社华盛顿11日电） 美国大选脚步近，共和党候选人川普不断透过自家社群平台「真实社群」痛批民主党对手贺锦丽，跟他造势时火力四射如出一辙，但为迎合网上的铁粉，用字遣词有日益粗俗趋势。

根据法新社对川普在「真实社群」（Truth Social）上的约1000则发文所作分析，他上个月平均每不到3篇发文或转发，就有一篇炮轰贺锦丽（Kamala Harris）。

一方面，川普藉这波攻势寻求巩固基本盘，同时一再以这场大选「重要到不可以被做掉」的说法，为再度挑战大选结果预作准备。

川普在普及度远高于「真实社群」、当时名为推特（Twitter）的X平台上怂恿煽动，导致2021年国会大厦暴动事件，这个平台因而永久停用川普帐号。但在亿万富豪马斯克（Elon Musk）入主平台之后，他的帐号已获解封。

上个月，川普平均每天在「真实社群」上发出超过30则贴文，就连深夜时分都还在写。

他对贺锦丽的攻击包括「犯罪难辞其咎」、「应该被弹劾或起诉，或是同时弹劾和起诉」。

川普还承诺要惩罚其他国会议员，强调只要下个月让他胜选，那么在2020年或2024年大选中「舞弊」的选民、律师、金主和选务官员，「很遗憾地，将会遭以我国不曾有过的规格起诉」。

维吉尼亚大学（University of Virginia）政治中心（Center for Politics）主任萨巴托（Larry Sabato）告诉法新社：「川普的基本盘就爱这种胡言乱语。不过还有其他数以百万计人，也许几乎就要再投他一票，却可能投不下去。民众应该养成每天醒来后，强迫自己从他的发文中听其言、观其行。」

川普阵营没有回应置评请求。

他还对贺锦丽发表过诸如「疯狂」、「说谎」、「有精神障碍」等人身攻击，并且指控她刻意摆拍照片「假掰」和洒币圈粉。

川普在与贺锦丽的辩论会后曾说：「他们向卡玛拉同志（Comrade Kamala）提出这些问题了吗？那根本是三打一。不过他们是精神有障碍的人，与一位非凡天才在对抗。」川普将贺锦丽描绘成「共产主义者」而以「同志」称之。

纽约大学心理学与政治学教授约斯特（John Jost）说，川普所作所为恐怕暗示着自己对于可能败选的「恐惧、极度焦虑和憎恨」。

「川普是个不顾一切的人，什么话都说得出口、什么事都干得出来，有没有真理价值对他而言根本没差。」