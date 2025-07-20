巴拿马工会领袖赴玻利维亚寻求庇护

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（法新社巴拿马市19日电） 巴拿马国家营建业劳工联合工会（Suntracs）表示，参与抗议总统穆里诺（Jose Raul Mulino）的工会领袖今天逃离巴拿马，前往玻利维亚寻求庇护。

巴拿马国家营建业劳工联合工会秘书长曼德斯（Saul Mendez）在政府提起诉讼要求该工会解散两天后，离开巴拿马。

营建业劳工联合工会在多个方面与巴拿马政府抗争，其中包括退休金改革。

获政府批准安全离开这个中美洲国家后，曼德斯在警方护送下离开首都巴拿马市时，对支持者高呼：「巴拿马人民万岁！」

营建业劳工联合工会在社群平台X发表声明指出，曼德斯「将会流亡」，但澄清「他们没有让他噤声」，也没有「让他屈服」。

今年5月，在工会同事遭拘留后，曼德斯赴玻利维亚大使馆寻求庇护。

营建业劳工联合工会另一领袖赛鲁德（Elsmo Cerrud）目前正在尼加拉瓜大使馆寻求庇护，等待安全通行许可。另外有两名工会领袖遭到拘留。

检察官指控工会领袖洗钱，总统穆里诺则说营建业劳工联合工会为「黑手党」，工会成员否认指控，并称这是政府迫害的藉口。

巴拿马劳工部长穆尼奥斯（Jackeline Munoz）17日表示，营建业劳工联合工会与洗钱活动有关联，其领导阶层是「为一己之私」运作，而不是「真正保护劳工」。

营建业劳工联合工会是今年稍早建筑工人罢工的主办单位之一，经常举行抗争反对穆里诺的右翼政府。