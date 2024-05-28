巴纽山崩约2000人丧命 找到生还者机会渺茫

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（法新社巴纽首都莫士比港28日电） 大洋洲国家巴布亚纽几内亚日前发生大规模山崩，当局正着手要撤离山崩附近的偏远村落约7900人，并警告还可能会发生更多山崩。

巴纽24日凌晨发生山崩，一处偏远高地社区被摧毁，约2000人恐遭活埋。

由于灾区地点偏远、道路连结被切断、大雨和附近部族暴力影响，搜救工作受阻，恩卡省（Enga）行政首长查卡（Sandis Tsaka）警告说这起灾难可能还会进一步恶化。

查卡指出，石灰岩、泥土和岩石持续从孟加洛山（Mount Mungalo）上崩落，当局正试图协调将近7900人的撤离工作。

查卡说：「悲剧仍在进行中，每个小时你都能听见岩石崩裂的声音，听起来像炸弹或枪响，岩石持续掉落。」

当地民众4天4夜来仅使用铲子和挖土棒，在几公尺深的土堆、遭连根拔起的树木和大小有如车辆的巨石之间挖掘寻找，景象惨不忍睹。

巴纽国防军正携带重型挖土设备试图进入灾区。

找到生还者的机会愈来愈渺茫，因此搜救人员现在将重点放在找出罹难者遗体上。

不堪负荷的巴纽当局今天和联合国机构和国际盟友召开紧急会议，希望能着手展开救济工作。

当地民众表示，山崩可能是由近来大雨所引发。巴纽是世上气候最湿润的地方之一，研究发现，与气候变迁有关的降雨模式改变，可能加剧山崩的风险。