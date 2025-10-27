巴西总统：数天内可望与美国达成贸易协议

3 分钟

（法新社吉隆坡27日电） 巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，巴西与美国可能在数天内达成贸易协议，或有助于缓解数月来惩罚性关税带来的紧张局势。

鲁拉昨天出席东南亚国家协会（ASEAN）峰会期间，与美国总统川普会面。鲁拉本月早些时候曾敦促川普解除对巴西徵收的50%惩罚性关税。

鲁拉今天在马来西亚对记者表示：「我相信几天内我们将有一个最终解决方案…让生活能顺利且愉快地继续。」

美洲两大经济体美、巴的领导人在多边主义、国际贸易及气候变迁议题上立场截然相反。川普对许多巴西产品徵收了50%的关税，同时对包括一名联邦最高法院法官在内的多名高官实施制裁，以惩罚巴西政府对前总统兼盟友波索纳洛（Jair Bolsonaro）进行政治「猎巫」。

今年9月，巴西联邦最高法院判决波索纳洛在2022年总统选举败给鲁拉后策划政变罪名成立，判处他有期徒刑27年。

川普昨天再次对记者表示，他对波索纳洛的遭遇「感到非常遗憾」。川普说：「我一直认为他是个直率的人，但你知道，他正在经历很多事情。」当被问及波索纳洛是否会成为他与鲁拉讨论的议题时，川普回应：「这不关你的事」。

鲁拉在今天庆祝80岁生日，他强调，在与川普的会谈后，波索纳洛议题已经结束，称这位入狱政治人物「已是巴西政治的过去式」。

川普与鲁拉的关系首次开始解冻，是两人在9月联合国大会期间短暂会面，之后于10月6日通过电话交谈。鲁拉今天表示，他与川普的会面「出乎意料地良好」。他说：「他（川普）向我保证，我们将达成协议。」