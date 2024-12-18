市场笃信Fed再降1码 明年降息脚步恐放缓

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（法新社华盛顿18日电） 尽管美国通膨下行路径充斥不确定性，且总统当选人川普一些经济提案可能产生影响，外界仍普遍预期联邦准备理事会（Fed）今天将降息1码，并暗示未来降息脚步将放缓。

过去两年，联准会透过升息，在应对通膨方面取得重大进展，最近开始降息，以提振经济需求并支持劳动力市场。

过去几个月，通膨率不断走高，偏离了联准会的2%长期目标，并引发各界担忧对抗通膨的战役尚未结束。

尽管如此，根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）数据，金融市场仍普遍预期联准会将在今天宣布降息1码（0.25个百分点），让基准利率介于4.25%至4.50%区间。

穆迪分析公司（Moody’s Analytics）首席经济学家詹迪（Mark Zandi）对记者说：「假如联准会不打算这么做，早就会劝市场放弃这种想法。」

这将是联准会连续第3次降息，可望使利率比3个月前整整低了1个百分点。

花旗集团（Citigroup）全球首席经济学家席茨（Nathan Sheets）对法新社说：「我怀疑是否有必要再次降息。」

但他表示，今天的降息计画如今已是「非常成熟」。

这是在川普回锅白宫前，民主党籍总统拜登任内最后的利率决策，川普的经济提案包括提高关税和大规模驱逐数以百万计无证劳工。

这些提案加上近期通膨上升，促使部分分析师调降他们对2025年降息次数的预期，并预测利率需在更长时间内维持在较高水准。

在9月的利率决策中，联准会预计明年将再降息4次。然而许多分析师认为，今天更新的经济预测将显示，2025年仅会再降息2至3次，其他经济学家则表示，明年降息次数可能还会更少。

芝加哥商品交易所集团的数据指出，期货市场普遍预期联准会将在2025年1月暂停降息，并预计明年降息总共不超过0.75个百分点的可能性约7成。