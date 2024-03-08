布林肯和海地总理亨利通电话 称急需交接政权

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（法新社华盛顿7日电） 美国国务院官员尼科尔斯（Brian Nichols）说，国务卿布林肯今天在电话中说，海地总理亨利「急需」交接政权，尼科尔斯也吁请全球采取重大行动因应这个穷国的危机。

美国国务院西半球事务局助理国务卿尼科尔斯说，布林肯（Antony Blinken）告诉亨利（Ariel Henry）「现今急需加速向一个更广泛、更具包容性的政府交接政权」。

尼科尔斯在美国商业团体「美洲国家协会」（Council of the Americas）表示，布林肯强调「需要一个更具包容性的政府，涵盖更多政治势力，具备带领国家度过选举期的广度」。

尼科尔斯说，布林肯也与现任「加勒比海共同体」（CARICOM）主席的盖亚那总统阿里（Irfaan Ali）谈过，讨论「加勒比海共同体」为解决海地危机而进行「密集外交」。

武装集团已控制海地大部分地区。海地是西半球最贫困的国家，早已深陷政治、安全和卫生重重危机。

亨利日前赴肯亚为一支国际稳定海地局势部队做好安排，本月5日返国时无法回到海地首都太子港（Port-au-Prince），因此在美国自治领地波多黎各降落。

尼科尔斯赞扬加拿大为国际部队提供财务支援，但同时吁请世界各国提供更多援助。

他说：「我们必须加强紧急行动。海地危机涉及人道主义部分，需要全球因应，就像国际社会正因应在乌克兰或加萨（Gaza）的挑战一样。」